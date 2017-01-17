Жители Славянска просят местную власть отремонтировать тротуар возле школы искусств (Фото). Новости

Жители Славянска (Донецкая обл.) просят власти отремонтировать тротуар возле школы искусств. Соответствующее обращение появилось на сайте местных петиций.

Подано обращение было 25 октября, и за это время ситуация существенно ухудшилась.

«Проезжая часть улицы Почтовая превратилась в сплошную яму, что может повлечь за собой ДТП», – об этом в Facebook пишет депутат городского совета Ольга Алтунина.

«Я понимаю, что за неделю сложно собрать 185 подписей, но в середине февраля состоится сессия городского совета по вопросу бюджета. Возможно, совместными усилиями мы дадим посыл большинству депутатского корпуса, и ремонт указанного участка дороги и тротуара будет включен в перечень улиц, подлежащих ремонту в 2017 году. Предлагаю поддержать петицию», – добавляет она.





Источник: Деловой Славянск