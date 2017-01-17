В Краматорске вновь свирепствует эпидемия гриппа. Главная

В Краматорске вновь начался рост количества заболевших простудными заболеваниями и гриппом. Если среди взрослого населения эпидпорог пока не превышен, то среди школьников показатели превышают норму в 1,9 раза. Об этом пишет «Восточный проект».

По данным горздравотдела, за минувшую неделю простудными заболеваниями в целом заболели 1323 человека, из которых грипп диагностирован у 84 пациентов. Среди школьников заболели 244 человека, из них у 16-ти оказался грипп. Ежедневный мониторинг по школам продолжается, чтобы ситуация была под контролем.

На прошлой неделе, когда в краматорских школах после зимних каникул начался второй учебный семестр, количество отсутствующих по болезни школьников колебалось от 6,5 до 8%. Такой же уровень оставался и 16 января, когда на уроки не пришли 8% ребят. На утро сегодняшнего дня, 17 января, отсутствующих стало уже 11%. В городском управлении образования принято решение о закрытии одного класса в школе № 24. В 4-м классе из 25 учащихся половина не приступила к учебе, оставшись дома из-за болезни.