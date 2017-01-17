Медальер из Мариуполя представил Украину на международной выставке (Фото). Новости

Медальер из Мариуполя (Донецкая обл.) Юрий Шевяков представил Украину на XXXIV Конгрессе Международной Федерации медальерного искусства в Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

В Конгрессе приняли участие 460 скульпторов-медальеров из 33-х стран мира. Уже традиционно, Конгресс сопровождался выставкой современных медалей, с последующим изданием официального каталога, объединившего все работы-участницы. Всего на выставке было представлено около 900 медалей. Украину на Международной выставке представлял мариупольский мастер медальерного искусства Юрий Шевяков со своей работой – медалью «Куинджи А.И. 175 лет».

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