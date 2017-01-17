За чистые подъезды жителям Мариуполя подарят почтовые ящики. Заявки принимаются до 20 января. Новости

За чистые подъезды жителям Мариуполя подарят почтовые ящики. Заявки принимаются до 20 января

17.01.17 11:54 mrpl.city Новости 18

За чистые подъезды жителям Мариуполя подарят почтовые ящики. Заявки принимаются до 20 января

Самым чистым подъездам Мариуполя (Донецкая обл.) подарят новые почтовые ящики, комплекты энергосберегающего освещения или металлическую дверь.

Конкурс «Чистый подъезд» инициировал общественный союз «Зеленый центр Метинвест». Для участия в конкурсе следует подать заявку, направив ее на e-mail: zc.metinvest@gmail.com или по адресу общественной приемной организации: Мариуполь, ул. 24-й квартал, 21-а.

Заявки принимаются до 20 января.

Конкурс «Чистый подъезд» в Мариуполе проводится не впервые. Так, в прошлом году призерами стали жители пяти многоквартирных домов Мариуполя. В подарок за свой труд жители самых чистых четырех подъездов получили новые комплекты почтовых ящиков и в одном из подъездов была установлена новая металлическая входная дверь.

В этом году, как говорят организаторы, выбор призов значительно шире. И еще обещают, что участники уборки подъездов получат приквартирные коврики. Моющие средства и уборочный инвентарь предоставит «Зеленый центр».

«Безусловно, привычнее жаловаться, нарекать на коммунальные службы. Но есть и другая точка зрения, когда большинство уже понимает, что только от нас самих, от нашего участия зависит судьба подъезда, дома, двора и города. И если мы сможем успешно справиться с малыми задачами – сможем самоорганизоваться для уборки подъезда, то сможем в дальнейшем при помощи ОСМД менять свои подъезды, дома и дворы», – сказал координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.

Источник: MRPL.CITY

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