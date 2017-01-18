Луганская «Заря» укрепила переднюю линию экс-игроком львовских «Карпат». Главная

Первым приобретением луганского футбольного клуба «Заря» в новом году стал форвард Гегам Кадимян. Контракт с новым форвардом рассчитан на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Заря».

10 января 2017 года 24-летний полузащитник разорвал контракт со львовскими «Карпатами».

Свой дебют футболист из Армении провел в марте 2016 года за сборную Армении, за которую выступал в двух матчах.

Затем Гегам Кадимян играл в харьковском «Арсенале», «Титане» из Армянска, ПФК «Сумы», «Говерле», «Олимпике» и «Карпатах».

За свой экс-клуб львовские «Карпаты» Гегам сыграл 15 матчей в чемпионате и 1 матч в Кубке, но голы не забивал. В общей сложности, в сезоне 2016/17 на счету игрока 268 сыгранных минут в Премьер-лиге.

Играя в «Олимпике», он провел 36 игр в чемпионате и 5 матчей в Кубке, забив 7 мячей в чемпионате, плюс 2 гола в Кубке страны.

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