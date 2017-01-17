Двухлетний ребенок, раненый в Горловке, до сих пор в реанимации (Фото). Новости

Состояние раненого в результате обстрела окраин Горловки Кирилла Мироненко, которому 2,5 года, оценивается, как средней тяжести. Мальчик прооперирован, находится в реанимации. Об этом сообщают телеканалы НКТ*.

«Привезли ребенка примерно в 6 вечера. Отправили в травматологическое отделение, снимок показал перелом со смещением большеберцевой кости и скальпированная огнестрельная рана в области коленного сустава. Произведена операция, после которой ребенок был переведен в реанимационное отделение», – рассказал заведующий хирургическим отделением ТМО «Семья и здоровье» Виктор Боев.

Он отметил, что на данный момент состояние мальчика средней тяжести. Боев сообщил, что отделение полностью снабжено необходимыми медикаментами.

«Был сильный хлопок, мы толком ничего не поняли. То ли осколок, то ли снаряд упал посреди комнаты. Все было в пыли. Когда увидели, что младший пострадал от взрыва – быстро собрались и поехали в больницу», — рассказала Алена Мироненко, мать Кирилла.

Напомним, минометный обстрел поселка Доломитное, расположенного на окраине Горловки, произошел вечером 15 января. Снаряд разорвался у дома семьи Мироненко. В доме, где находился пострадавший Кирилл Мироненко, был его брат – Ярослав, 6 лет. Ярослав получил только сильный испуг.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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