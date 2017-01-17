В Славянске почистили дорогу, но засыпали пешеходный переход (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.), как минимум в центре, чистят дороги, и это хорошо и важно. Но при этом иногда не обращают внимание на то, что последствия подобных расчисток доставляют неудобства и создают препятствия для пешеходов.

Так, сегодня, после очистки дороги по улице Свободы, из-за ледяных глыб, собравшихся на обочине, стало совершенно невозможно перейти улицу. Была очищена дорога, но при этом был засыпан пешеходный переход. И дети, идущие в школу, вынуждены подвергать себя опасности, переходя дорогу в других – небезопасных – местах.

Подобные ситуации наблюдаются и в других частях города. В связи с этим жители Славянска обращаются к дорожникам с просьбой учитывать подобные ситуации в их дальнейшей работе.

Фото: Эдуард Торский

Источник: Деловой Славянск