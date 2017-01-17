Рада разрешила внедрение электронных билетов в общественном транспорте. Главная

Верховная Рада приняла законопроект № 4121, который создает правовые основания для местных органов власти по внедрению автоматизированных систем учета проезда в городском общественном транспорте. Как сообщает «LB.ua», за принятие законопроекта проголосовали 265 депутатов.

Автоматизированная система учета оплаты проезда определена как программно-технический комплекс, предназначенный для осуществления учета предоставленных транспортных услуг с помощью электронного билета.

Как говорится в пояснительной записке к документу, электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальное обращение денежных средств, а соответственно – оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, также уменьшится время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.

Как сообщалось на сайте Мининфраструктуры в конце октября, 15 городов и три области объявили о том, что им необходим этот инструмент.

Закон также предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда.

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