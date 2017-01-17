В Покровске появились новые светофоры. Главная

На одном из самых оживленных перекрестков Покровска установили светофоры. Эта необходимость назрела давно, поскольку пересечение улиц Уютной и Владимирской разделяет три крупных жилмассива города.

В окрестностях перекрестка находятся также супермаркет АТБ, гаражный кооператив «Южный» и рынок «Лазурный». Движение на этом участке давно перестало быть безопасным.

На установку светофоров город выделил около четырехсот тысяч гривен. Об этом сообщил заместитель городского головы Валерий Аржавитин. Особую благодарность за светофоры выражают пешеходы, поскольку интенсивное движение транспорта создавало опасность для жизни и здоровья людей.

Городские власти в будущем планируют расширить автодорогу на этом участке. Новые светофоры установлены с учетом увеличения ширины двух автомобильных дорог.

На очереди установка светофоров на пересечении улиц Привольная и Защитников Отечества. Это новые названия Совхозной и Днепропетровской.

Источник: Знамя индустрии

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