Певица из Донецка на Национальном отборе Евровидения: В моей песне есть небольшой секрет. Главная

Певица из Донецка Екатерина Низкопоклонная, которая является участницей Национального отбора Евровидения, поясняет, что этот конкурс для нее никогда не был самоцелью. Однако участие в конкурсе такого масштаба дает возможность расширить аудиторию слушателей, рассказала артистка в эфире «Громадського радіо»

«Евровидение никогда не было моей самоцелью, просто мои знакомые спрашивали меня, почему я не участвую. Сначала я отнекивалась, но в один прекрасный день я сказала себе: "Почему бы и нет?" Это же прекрасная возможность расширить аудиторию, показать свое творчество более широкому кругу людей», – говорит дончанка.

В музыкальном конкурсе девушка собирается участвовать с украинской песней «Там, де».

Украину должна представлять украиноязычная песня, уверена певица. «Эта песня легкая и жизнерадостная. Для меня это гимн молодости и счастья, это о том, что каждый из нас будет вспоминать в конце пройденного жизненного пути», – объясняет Екатерина.

Девушка отмечает, что выбранная ею для музыкального конкурса песня имеет небольшой секрет. «В моей песне есть небольшой секрет – она двуязычная, украинско-английская, поэтому она как представляет культуру Украины, так и становится доступной для всего европейского населения», – делится певица.

Для Екатерины не существует «языковой» проблемы: она поет на десяти языках и пишет песни – на трех. «Я недавно посчитала, что пою на десяти языках – на английском, французском, украинском, итальянском, турецком, польском, иврите, русском, испанском, армянском, но пишу на трех – на украинском, английском и французском», – говорит дончанка.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, Екатерина зарегистрировалась на сайте «Евровидение», куда, также, как и сотни других участников, загрузила свое видео и анкетные данные. Согласно условиям, на Национальный отбор, который будет транслироваться по телевидению, попадают те артисты, которые набирают большинство голосов.

«Я считаю, что в этом году в отборе приняло участие много классных ребят, которые нашли в себе смелость попробовать свои силы в конкурсе, потому что там много рискованной альтернативной музыки, и нам хотелось бы, чтобы ее услышала Европа, – сказала Низкопоклонная.

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