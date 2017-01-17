Украинцы могли покупать страховой стаж в течение последних 17 лет, – Рева. Главная

Возможность докупить страховой стаж есть у украинцев с 2000 года. Об этом в комментарии «Громадському радіо» сообщил министр социальной политики Андрей Рева

«Это постоянная практика. Человеку не хватает, он работал за границей, вернулся, ему нужно на пенсию, у него стажа нет. Он оплачивает необходимые месяцы, за каждый 704 гривны – это минимальный взнос, и все », – сказал Рева.

Напомним, ранее пресс-служба Минсоцполитики со ссылкой на руководителя министерства Андрея Реву сообщила о том, что украинцы смогут «купить» недостающие для получения пенсии годы стажа.

По словам министра, запланированная правительством пенсионная реформа предполагает уменьшение страхового трудового стажа для получения пенсии до 15 лет.

В связи с этим, предполагается законодательно закрепить возможность «покупки» этих 15 лет или лет, недостающих до необходимого размера стажа. Стоимость одного месяца составит около 704 грн.

Читайте также: