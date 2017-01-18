Медики Мирнограда получили новые портативные диагностические приборы (Фото). Новости

В Мирнограде (до переименования город Димитров Донецкой обл.) 17 января Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) получил новое оборудование для диагностики пациентов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель Мирноградского городского головы Тамара Прокопова.
«Мирноградський ЦПМСП получил пульсоксиметры», — рассказала заместитель мера.
Она также уточнила, что «пульсоксиметр — это медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня насыщенной кислородом капиллярной крови и частоты сердечных сокращений».
«С его помощью врачи смогут немедленно дома и на приеме выявлять больных, которым необходима срочная помощь», — пояснила Прокопова.
Фото / Facebook Тамара Прокопова
Читайте также:
Комментарии