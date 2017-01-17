Представители «республик» пытаются вытеснить Геращенко из переговоров в Минске, – СМИ. Главная

Представители «республик» активизировали попытки исключить из минского процесса вице-спикера, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по разрешению конфликта на востоке Украины Ирину Геращенко. Об этом «Украинской правде» сообщили источники в ТКГ .

По словам собеседника, представители «ЛДНР» (которые не являются стороной переговоров в ТКГ) начали применять такую же риторику, как раньше к Роману Бессмертному и Владимиру Горбулину, о якобы участии Геращенко в «государственном перевороте».

«Они заявили, что будут вести переговоры об освобождении заложников только с Виктором Медведчуком», – добавил собеседник УП.

При этом представители «республик» отмечали, что, «в отличие от Геращенко, в украинском парламенте есть люди, которые уважительно относятся к предводителям ОРДЛО».

Кроме того, сообщается, что представители «ЛДНР» в агрессивной форме требовали от представителя ОБСЕ запретить Ирине Геращенко давать интервью, говорить о полной зависимости руководителей республик от Москвы.

Они также требовали переформатирования гуманитарной подгруппы.