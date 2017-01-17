В Славянске зафиксирован случай бешенства. Новости

Эпидемиологи Славянска (Донецкая обл.) зафиксировали случай бешенства у щенка, который обитал на территории КП «Славгорводоканал».

Как рассказала в ходе очередного аппаратного совещания главный специалист эпидотдела горрайонной СЭС Галина Шишова, в настоящее время пострадавшие, которые контактировали на тот момент с больным (а сейчас уже умершим) животным, проходят терапевтическое лечение в городской клинической больнице.

«Во время расследования было установлено, что на территории предприятия есть девять бродячих животных, семь из которых были не привиты. Территория предприятия не была ограждена», – отметила главный специалист ГСЭС.

Шишова обратилась к руководителям предприятий Славянска с просьбой взять на контроль бездомных собак, обитающих на территориях. В противном случае это может привести к непоправимым последствиям.

Однако достаточных сил и возможностей решить проблему бродячих животных у города пока нет.

Источник: Деловой Славянск

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