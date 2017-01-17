В детской больнице Бахмута снова проводят ультразвуковую диагностику (Фото). Новости

В детской больнице Бахмута (Донецкая обл.) снова появилась возможность проводить ультразвуковую диагностику.
Конвексный датчик на аппарат УЗИ пришел в негодность в результате длительной регулярной эксплуатации. Администрация КУЗ «Бахмутская детская больница» обратилась к городскому голове Бахмута Алексею Реве с просьбой о выделении средств для приобретения датчика. В декабре 2016 года средства были выделены. Стоимость датчика, купленного через систему «Prozorro», составила 127 тыс. 400 грн. Он был установлен на аппарат УЗИ, что дало возможность и далее проводить диагностику.
Источник: Сайт города Бахмута
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