На Луганщине главврача больницы будут судить за продажу квартиры по завышенной цене. Главная

На Луганщине Белокуракинским отделом Старобельской местной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением главного врача одной из районных больниц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В августе 2016 года главврач районной больницы заключил от имени учреждения в интересах физического лица договор купли-продажи квартиры на сумму 290 тыс. грн, расположенной в пгт Белокуракино (Белокуракинский район Луганской обл.), цена которой является завышенной относительно ее реальной рыночной стоимости.

Это, как отмечают в ведомстве, свидетельствует об использовании должностным лицом своего положения вопреки интересам службы, и нанесло существенный вред общественным интересам (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

Согласно оценочно-строительной экспертизы, ущерб территориальной громаде сел, поселков Белокуракинского района составил 116 тыс. грн.

Уточняется, что санкция ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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