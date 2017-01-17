Из-за повышения минималки частники переводят сотрудников на формулу «конверт+ пособие по безработице». Главная

В связи с повышением с 1 января вдвое размера минимальной заработной платы до 3200 грн сокращение рабочих мест можно ожидать как в бюджетной, так и в небюджетой сферах. При этом в бюджетной сфере сокращения будут реальные, в небюджетной — липовые. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал экономист Тарас Козак.

«В связи с повышением минимальной заработной платы я ожидаю сокращения рабочих мест, особенно в бедных регионах», — сказал он.

По словам Козака, в бюджетной сфере будут реальные сокращения, потому в местном бюджете не хватает заложенных средств на учителей или врачей и, соответственно, со своего кармана никто докладывать не будет.

«Несмотря на слова наших руководителей, что в бюджете достаточно средств на все зарплаты, мы знаем, что это не так. Например, учителя, получают более 3200 грн, зарабатывают больше благодаря увеличенному количеству вычитанных часов», — отметил эксперт.

В частной сфере, по мнению Козака, сокращения будут липовые. «То есть из 3 работников одного "сократят", но он будет продолжать работать неофициально. Кроме того, еще пойдет на биржу труда и будет получать дополнительные деньги от государства. Я уже знаю компании, в которых это произошло», — подчеркнул он.

Повышение минимальной зарплаты, считает Козак, это своего рода так называемая «подстава» бизнеса, — ведь люди планируют заранее, а тут такие изменения. «Я, честно говоря, даже не знаю, кто придумал эти 3200 грн. Первым озвучил Гройсман, в тот же день подтвердил президент. Большинство говорят, что это не продумано», — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, проблема в том, что нет корректных расчетов. «Никто не показал этих расчетов. Считается, что 70% повышения минимальной заработной платы будет заплачено в бюджет. Почему 70%? Почему не 50%, 60%, 80%? Минфин так и не ответил на вопрос — почему. Не было рассчитано влияние того, что государство будет выплачивать компенсацию по безработице. То, что не было серьезной подготовки — это все замечают», — уточнил он.

Экономист так же считает, что сотрудникам с маленькой зарплатой бизнесмены обязательно повысят оплату. Однако зарплаты поднимут, а рабочих мест станет меньше.

В связи с сожившейся ситуацией, по его словам, в первую очередь, дивиденды получат те, кто это придумал — Гройсман. «И все будут помнить, что цены выросли, потому что у нас власть плохая, а Гройсман — хороший, поднял зарплату», — считает Козак.

Кроме того, в вопросе прожиточного минимума заметна несогласованность структур власти. «Я хочу понять, что считает наш комитет статистики, когда говорит, что потребительская корзина сегодня стоит 2 тыс. грн. То есть один политик говорит, что прожить меньше чем за 3 тыс. грн нельзя, а целый орган отчитывается, что можно даже на 2 тыс. грн. Пусть разберутся между собой, чем такие глупости говорить», — прокомментировал он.

По словам Козака, повышение минимальной зарплаты логично провоцирует повышение цен. Уже цены на свои услуги, например, подняли перевозчики Киева. «Перевозчики — это бизнесмены и они пользуются любой возможностью заработать больше, даже если оснований совсем нет. На этот раз все не так. Это логично, что повышение минимальной зарплаты провоцирует повышение цены. Я понимаю этих перевозчиков. Не факт, что это увеличило их прибыль, часть этих денег они точно использовали на повышение заработных плат водителям и персонала. Себя, конечно, тоже не обделили», — пояснил он.

Однако, по убеждению экономиста, именно поведение людей влияет на инфляцию больше, чем настоящий рост цен.

По мнению Козака, тот подход, при котором при увеличении минимальной зарплаты улучшается жизнь в нашей стране не работает. «А работает очень простая вещь. Украина бедная страна, потому что наш ВВП на душу населения маленький. На одного украинца получается 2 тыс. долларов в год. Для сравнения, в Европе и США это 40-50 тыс. долларов. Чтобы ВВП рос, нам нужны инвестиции и, соответственно, привлекательный инвестиционный климат, а он у нас плохой», — сказал эксперт.

Он считает, что в Украине много преимуществ для инвесторов: климат, расположение на карте, дешевая рабочая сила, природные ресурсы и т.д., однако, все эти достоинства не имеют никакого значения, если инвестор не может защитить тут свой бизнес.

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