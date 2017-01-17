В Северодонецке средняя зарплата составила 5 тыс. грн. Главная

В городе Северодонецке (Луганская обл.) по состоянию на начало октября 2016 года средняя заработная плата составила 5 тыс. грн. Количество зарегистрированных штатных работников за 9 месяцев 2016 года увеличилось на 148 человек, а зарегистрированных безработных за тот же период стало меньше на 294 человека. Об этом в январе 2017 года сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Уточняется, что за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года число штатных работников на предприятиях города увеличилось с 28004 до 28152 человек. Количество зарегистрированных безработных в указанный период сократилось с 1283 до 989 человек.

Среднемесячная заработная плата по городу возросла с 4188 грн. до 5051 грн.

Пенсию в Северодонецке на 1 октября 2016 года получали 60 тыс. 697 человек, из которых 20 тыс. 546 — люди со статусом ВПЛ (внутренне перемещенные лица). Средний размер пенсии — 1923,04 грн.

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