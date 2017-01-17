Супруги из Донецка спасались от войны. Но жизнь на новом месте оказалась не менее тяжелой. Главная

С началом военных действий в Донецке супруги Елена и Станислав Синийчук переехали в поселок Новобахмутовка (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Однако война нашла их и на новом месте.

В стенах дома, в котором живут пенсионеры, от обстрелов одна за другой появляются трещины. В течение последнего года дом приходится укреплять, чтобы жилье не разрушилось.

«Вот жужалку мы высыпаем, чтобы вся сторона дома не выпала. Когда ударная волна была, нам дверь с окнами вырвало», – рассказывает женщина.

Жизнь у пожилых супругов оказалась не только нелегкой, но и голодной. Ни муж, ни жена в течение года не получали пенсию. «Нам практически нечего было есть», – сетует Елена Синийчук.

Тревоги и голод сказались на здоровье. У Станислава Яковлевича обнаружена онкология. «Вырезали голосовую связку. Она уже поражена раком и сказали: гуляй, Вася, до встречи! Вот я и гуляю», – невесело шутит мужчина.

Спустя два года врачи обнаружили опухоль кишечника. Спасти мужчине жизнь успели. Однако в любой момент больному пенсионеру может понадобиться неотложная помощь медиков. И это делает ситуацию критической, так как больницы в поселке нет. «Медицинского пункта нет. У нас, если "скорая помощь" приезжает, это – только из Очеретино при условии, что у них есть бензин», – поясняет Елена. А ее супруг показывает растянутый свитер, который когда-то «сидел» как влитой: «Это уже как из Бухенвальда».

Елена старается все время быть рядом с мужем. Единственный день, когда женщина отлучается из дому, – приезд волонтеров Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Гуманитарная помощь жителей поселка спасает от голода и беспросветной безнадежности. «Все выстраиваемся в клубе и ждем эту помощь, потому что всякая ситуация бывает. Вот нет денег, а помощь есть», – рассказывает женщина. Посельчане благодарны волонтерам, которые никогда не отказывают в помощи нуждающимся.

Несмотря на трудности, супруги продолжают верить в лучшее. У всех самое заветное желание – только бы мир скорее наступил.

За 2,5 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 11 млн 100 тыс. наборов выживания.

Источник: ТК «Донбасс»

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