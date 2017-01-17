Супруги из Донецка спасались от войны. Но жизнь на новом месте оказалась не менее тяжелой. Главная

Супруги из Донецка спасались от войны. Но жизнь на новом месте оказалась не менее тяжелой

ТК "Донбасс"

17.01.17 20:31 donbass.tv Общество 76

Супруги из Донецка спасались от войны. Но жизнь на новом месте оказалась не менее тяжелой

С началом военных действий в Донецке супруги Елена и Станислав Синийчук переехали в поселок Новобахмутовка (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Однако война нашла их и на новом месте.

В стенах дома, в котором живут пенсионеры, от обстрелов одна за другой появляются трещины. В течение последнего года дом приходится укреплять, чтобы жилье не разрушилось.

«Вот жужалку мы высыпаем, чтобы вся сторона дома не выпала. Когда ударная волна была, нам дверь с окнами вырвало», – рассказывает женщина.

Жизнь у пожилых супругов оказалась не только нелегкой, но и голодной. Ни муж, ни жена в течение года не получали пенсию. «Нам практически нечего было есть», – сетует Елена Синийчук.

Тревоги и голод сказались на здоровье. У Станислава Яковлевича обнаружена онкология. «Вырезали голосовую связку. Она уже поражена раком и сказали: гуляй, Вася, до встречи!  Вот я и гуляю», – невесело шутит мужчина.

Спустя два года врачи обнаружили опухоль кишечника. Спасти мужчине жизнь успели. Однако в любой момент больному пенсионеру может понадобиться неотложная  помощь медиков. И это делает ситуацию критической, так как больницы в поселке нет. «Медицинского пункта нет. У нас, если "скорая помощь" приезжает, это – только из Очеретино при условии, что у них есть бензин», – поясняет Елена. А ее супруг показывает растянутый свитер, который когда-то «сидел» как влитой: «Это уже как из Бухенвальда».

Елена старается все время быть рядом с мужем. Единственный день, когда женщина отлучается из дому, – приезд волонтеров Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Гуманитарная помощь жителей поселка спасает от голода и беспросветной безнадежности. «Все выстраиваемся в клубе и ждем эту помощь, потому что всякая ситуация бывает. Вот нет денег, а помощь есть», – рассказывает женщина. Посельчане благодарны волонтерам, которые никогда не отказывают в помощи нуждающимся.

Несмотря на трудности, супруги продолжают верить в лучшее. У всех самое заветное желание – только бы мир скорее наступил.

За 2,5 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал более 11 млн 100 тыс. наборов выживания.

Источник: ТК «Донбасс»

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