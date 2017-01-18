Жизнь 3-летнего Вани из Снежного держится на дорогостоящих лекарствах (Фото) . Главная

Запомнить названия всех диагнозов 3-летнего Вани сложно даже взрослому. Эпилепсия, гипоксия ишемический энцефалопатии, кистозно-атрофические изменения головного мозга… Ежедневно мальчику необходимо принимать по несколько препаратов. Без них он теряет сознание и может впасть в кому. «Если пропустим прием лекарств, у сына начинается эпилепсия, начинаются судороги», – говорит Ирина, мама Вани.

Ваня и его сестричка Аня – двойняшки. У девочки бронхиальная астма. Ей требуется хороший ингалятор, особенно в периоды обострения. «Когда приступ у ребенка, она постоянно, на протяжении 3-4 месяцев, находится на ингаляторе», – объясняет женщина.

Ирина – мать-одиночка. До начала военных действий ей и двум малышам помогали родители. Однако война оставила их без работы, и семья оказалась на грани выживания. Приобретать дорогостоящие лекарства для мальчика стало не на что.

Отчаявшаяся женщина обратилась за помощью в Гуманитарный штаб Рината Ахметова – для дочери и сына Ирина получила 10 видов жизненно-необходимых медикаментов.

Фонд помощи Рината Ахметова работает уже более 11 лет. В мирное время адресную помощь от него получили почти 21 тыс. человек. А с началом работы Гуманитарного штаба – более 50 тыс. За период военного конфликта на Донбассе 3 тыс. 191 ребенок получил поддержку, спасшую жизнь.

«В жизненной философии Рината Ахметова дети всегда занимали ключевое место. Именно помощь детям была основным в работе его благотворительного Фонда как до начала вооруженного конфликта на Донбассе, так и, конечно же, сейчас. Более 1000 детей ежегодно получают помощь, это – обеспечение лекарствами, без которых не может прожить ребенок»,– отмечает Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Источник: ТК «Донбасс»