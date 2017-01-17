ГП «Селидовуголь» закупило 340 литров минералки по 588 грн за литр . Новости

Угольное объединение ГП «Селидовуголь» (г. Селидово, Донецкая обл.) в декабре 2016 года приобрела 340 л минеральной воды по цене 588,23 грн за литр. Таковы данные, размещенные в системе электронных госзакупок «ProZorro». Об этом сообщают активисты движения «Сильні громади» на своей странице в Facebook.

«Накануне Нового года руководство Государственного предприятия "Селидовуголь" купило для обособленного подразделения "Шахта 1-3 «Новогродовская»" 340 литров минеральной воды "Мирненский заповедник". И все бы ничего, если бы минералка не стоила 199 тыс. 999 грн. То есть 588 грн за литр», – пишут активисты.

Активисты отмечают, что тендер не проводился, но итоговый договор на закупку опубликован в системе «Прозоро». Поставщиком воды является фирма, зарегистрированная в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.).

«За 5 дней до этого ГП "Селидовуголь" купило 900 бутылок по 1,5 л воды той же марки за 199 тыс. 999 грн. Это получается по 222 грн за бутылку. Позже, очевидно, решили, что немного продешевили и можно покупать дороже», – комментируют «Сильні громади».