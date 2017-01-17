По поводу КПВВ «Золотое» Геращенко предлагает жителям Луганщины писать в ОБСЕ . Новости

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко обратилась к жителям Луганской области написать «большую петицию» представителям ОБСЕ по поводу блокировки процесса открытия КПВВ «Золотое». Об этом она заявила на пресс-конференции в Северодонецке по итогам своего рабочего визита на Донбасс.

Геращенко отметила, что в прошлом году она приняла участие в 28 заседаниях гуманитарной подгруппы ТКГ, и не было ни одного заседания, где бы ни рассматривался вопрос работы КПВВ «Золотое».

«Уже 9 месяцев, как вопрос заблокирован. Это вызывает значительное разочарование и у ОБСЕ, но мы не видим жесткой реакции. У меня к вам большая просьба: не пора ли написать большую петицию представителям ОБСЕ, как в трехстороннюю контактную группу, так и в гуманитарную от жителей региона и спросить, что происходит? Может, и ОБСЕ должна сказать свое слово?», – обратилась политик к жителям Луганщины.

Она напомнила, что в начале января Донбасс посетил новый председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

«Он будет находиться в Украине 17 января и состоится встреча в парламенте, на которой он будет присутствовать. Мы обещаем вам, что привлечем внимание председательствующего в ОБСЕ к данной теме, и в дальнейшем эти вопросы будем поднимать, но я считаю, что нужно, чтобы и жители региона написали обращение по поводу "Золотого"», – сказала Геращенко.

Напомним, сейчас между «ЛНР» и подконтрольной частью Луганской области действует единственный официальный пункт пропуска – КПВВ «Станица Луганская». Здесь в связи с взорванным мостом был установлен временный мост для пешего перехода. Автомобильное сообщение осуществить невозможно. Подходящий для перемещения автомобилей пункт пропуска находится в городе Золотое. Для автомобильного передвижения жители Луганской области вынуждены пользоваться КПВВ, находящимися на линии разграничения в Донецкой области.

Еще осенью 2015 года в рамках Трехсторонней контактной группы было согласовано открытие КПВВ «Золотое», что позволило бы разгрузить переполненные пункты пропуска в Донецкой области. КПВВ полностью оборудован и готов к пропуску людей. Предыдущая попытка открытия пункта пропуска была предпринята 31 марта 2016 года: украинская сторона начала пропускать людей, а «ЛНР» заблокировала им проход на территорию «республики». До конца 2016 года стороны так и не смогли договориться об открытии КПВВ «Золотое»

В итоге в начале января 2017 года руководство Луганской области обратилось к силовым структурам с предложением открыть дополнительный пункт пропуска линии разграничения «Алчевск – Новотошковское – Лисичанск» (КПВВ «Новотошковское»).

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу. В качестве первой своей поездки в роли главы ОБСЕ Курц заявил Донбасс. 3 и 4 января Курц посетил Донецкую область.

Ирина Геращенко вместе c министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом находились с рабочей поездкой в Донецкой и Луганской областях 12 и 13 января. Одной из целей визита стал мониторинг эффективности использования средств, выделенных на восстановление Донбасса.

Источник: Восточное партнерство

Читайте также: