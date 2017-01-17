Министр финансов ожидает транш МВФ в феврале. Главная

Минфин ожидает поступления очередного транша от МВФ в начале февраля. Об этом, как пишет «Голос столицы», в интервью Reuters сообщил министр финансов Александр Данилюк.

«Мы планируем получить около 1 млрд дол.», — уточнил министр.

Кроме того, возможно также поступление кредитных гарантий США в этом году. Деталей министр не сообщил.

Министр отметил, что Украина продолжает неуклонно реформировать свою экономику для получения следующих траншей от МВФ, в том числе приняв государственный бюджет на 2017 год с дефицитом 3%.

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