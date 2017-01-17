За прошлый год на блокпосту в Краматорске проверили более 80 тыс. авто и внесли в базу более 30 тыс. IMEI телефонов. Новости

За прошлый год проверке на блокпосту на въезде в Краматорск (Донецкая обл.) подвергли 81,4 тыс. автомобилей и почти 6 тыс. автобусов, полицейские проверили и внесли в единую базу 31,4 тыс. IMEI телефонов граждан.

«Хотя блокпост и доставляет неудобств жителям Краматорска и Дружковки, его работа оправдана», – отметил начальник Краматорского горотдела полиции Виталий Максымив, в подчинении которого находится блокпост.

Благодаря проводимому контролю, в течение 2016 года удалось установить 62 граждан, причастных к незаконным вооруженным формированиям, задержан 21 человек, находившийся в розыске за совершенное преступление. Сотрудники полиции выявили 20 фактов перевозки наркотиков и 15 фактов незаконной перевозки огнестрельного оружия. Без соответствующего пакета документов перемещались 115 грузовиков, выявлены два факта незаконной вырубки леса. Удалось найти два автомобиля, которые находились в розыске, и 44 украденных мобильных.

Было открыто 47 уголовных производств, связанных с незаконным оборотом оружия и взрывчатки.

Источник: Вчасно

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