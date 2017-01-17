В 2016 году на КПВВ «Станица Луганская» был обстрелян 36 раз, погибли 9 человек. Обращение общественности к ОБСЕ. Главная

Общественность Луганской области направила новому председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу обращение относительно рассмотрения на уровне ОБСЕ открытия КПВВ «Золотое» в Луганской области и создание безопасных условий пересечения на контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Такое обращение было принято 16 января во время заседания Общественного совета при Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Информируем, что на данный момент на территории Луганской области функционирует единственный пешеходный дорожный коридор "Луганск – Станица Луганская – Новоайдар". Предполагалось, что им ежедневно будут пользоваться около 1 – 1,5 тыс. граждан, но на сегодняшний день – это более 7 тыс. человек. Вследствие этого многим местным жителям приходится пересекать линию разграничения в Донецкой области, в частности через КПВВ "Майорск" (расположен в Донецкой области, – прим.)», – говорится в обращении.

На КПВВ «Станица Луганская» сохраняется постоянная опасность для мирных жителей попасть под обстрел. Отмечается, что в 2016 году КПВВ «Станица Луганская» подвергся 36 обстрелам «со стороны незаконных вооруженных формирований, в результате которых 132 лицам была оказана неотложная медицинская помощь, однако жизнь 9 из них спасти не удалось».

Члены Общественного совета акцентировали на усилиях украинской власти по обустройству КПВВ «Золотое», которое было завершено еще 31 марта 2016 года.

«Мы знаем, что открытие КПВВ "Золотое" является ключевым вопросом, обсуждаемым на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, однако, несмотря на настояния украинской стороны, представители отдельных районов Луганской области безосновательно блокируют открытие контрольного пункта и избегают любых объяснений на эту тему. С учетом приведенных фактов, просим Вас поднять на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вопросы обеспечения безопасного пересечения КПВВ на востоке Украины и использовать все влияние ОБСЕ для сдвига вопроса открытия КПВВ "Золотое" в Луганской области», – подчеркивается в обращении.

Кроме того, представители Общественного совета отметили, что представители «ЛНР» препятствуют Международному Комитету Красного Креста в проведении ремонта пешеходного моста в Станице Луганской.

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу.

Напомним, с инициативой написать такое обращение от имени жителей Луганщины в адрес ОБСЕ выступила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко. Она также отметила, что Курц посетит Украину 17 января, и на встрече с ним будет подниматься вопрос о КПВВ «Золотое».

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