Украина скоро получит транш МВФ, – Петр Порошенко. Главная

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) Украина получит в ближайшие недели. Об этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», президент сказал в интервью телеканалу Bloomberg во время визита в Давос сегодня, 17 января.

«Я уверен, что через несколько недель состоится заседание совета директоров МВФ, и мы должны получить его (транш – ИФ)», – сказал Порошенко.

По словам президента, Украина в конце 2016 года выполнила все условия для получения очередного транша. Глава государства отметил, что были сделаны шаги для стабилизации банковской системы, проведена национализация самого крупного украинского банка – ПриватБанка.

Петр Порошенко также выразил уверенность, что Украина должна иметь эффективное сотрудничество с МВФ «и речь идет не только о деньгах: боле важным является месседж для инвесторов».

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