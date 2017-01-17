В Краматорск прибыли новые троллейбусы. Главная

Три закупленных новых троллейбуса уже прибыли в Краматорск (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 17 января, сообщил и.о. директора КП «Краматорское трамвайно-транспортное управление» Сергей Соловей.

Новые троллейбусы – низкопольные, а потому удобны для перевозки всех категорий населения, в частности, граждан с ограниченными возможностями.

Согласно информации руководителя ТТУ, все три машины были приобретены через систему электронных закупок «ProZorro» за средства местного и государственного бюджетов. Стоимость одного троллейбуса – 4 млн 144 тыс. грн.

Новые машины выедут на линию после тестирования, регистрации и прохождения технического осмотра с обкаткой.

В ближайшее время на маршруты Краматорска выйдкт также 4 новых автобуса:

2 модели «Богдан» (Луцк), стоимость одной единицы – 1 млн 600 тыс. грн,

2 модели «Исудзу» (Черкассы), стоимость одной единицы – 1 млн 800 тыс. грн.

Автобусы уже зарегистрированы, получили технический паспорт, на очереди – лицензия на пассажирские автоперевозки. И когда будет собран весь необходимый пакет документов, машины выйдут на линию и будут работать параллельно с трамвайными маршрутами №5 и №2.

Читайте также: