С 1 января в Украине с таксофонов можно звонить бесплатно, – Укртелеком. Новости

С 1 января в Украине звонки с таксофонов на фиксированные номера в пределах города, области и всей страны являются бесплатными. Также не тарифицируются и разговоры с абонентами SIP-телефонии «Укртелекома» (код «892»). Об этом сообщает пресс-служба «Укртелекома».
Отмечается, что сеть «Укртелекома» насчитывает почти 6000 универсальных таксофонов, предоставляющих услуги в качестве исходных, так и входящих звонков. «А это значит, что и звонки с таксофона на таксофон по Украине тоже бесплатные. Теперь пользователи фиксированной телефонии смогут без ограничений общаться с родными и знакомыми, которые живут в разных регионах страны», – говорится в сообщении.
«Укртелеком» уточняет, что таксофоны расположены в общественных местах как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах. Это вокзалы, пляжи, центральные и спальные районы города, торговые центры, лечебно-оздоровительные учреждения.
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