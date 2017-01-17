На подконтрольной Донетчине торгуют водкой производства «ДНР». Главная

Народный депутат Игорь Лапин принес в Верховную Раду Украины бутылку водки производства «ДНР», которую приобрел в Донецкой области на подконтрольной украинской власти территории. Об этом он заявил в эфире телеканала «NewsOne».

Лапин отметил, что алкоголь имеет акцизную марку «республики», а продается на подконтрольной территории.

«Прежде всего, эта бутылка водки была приобретена на территории Украины. На ней акцизная марка "ДНР". С гербом, все как положено. Данная бутылка была приобретена на территории Донецкой области в Волновахском районе. Покупались товары, я заметил, что есть такая интересная акцизная марка, решил ее приобрести. В 1,5-2 км от линии разграничения магазины торгуют товарами с акцизной маркой так называемой "ДНР"», – рассказал Лапин.

Нардеп отметил, что подобный товар можно найти и в Луганской области.

«Например, в городе Счастье есть паровозик, который возит уголь на Луганскую ТЭЦ. С передовых позиций видно, как он, доезжая до переезда, останавливается, приезжают бусики, грузятся и едут на территорию, подконтрольную Украине. А тепловозик дальше везет уголь на Луганскую ТЭЦ», – резюмировал он.