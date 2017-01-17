На подконтрольной Луганщине осталось лишь 6 из 43 онкоучреждений, – Гарбуз. Главная

На подконтрольной украинскому правительству территории Луганской области находятся лишь 6 медицинских учреждений, оказывающих помощь онкобольным людям. Об этом в интервью «Укринформу» заявил руководитель Луганской ОВГА Юрий Гарбуз.

«Одна из основных проблем у нас в Луганской области – все-таки здравоохранение. У нас сегодня 50 с лишним тысяч онкобольных. Практически из 43 объектов, которые работали в области, на подконтрольной территории у нас осталось только 6», – сообщил Гарбуз.

Губернатор также добавил, что областные власти направят около 337 млн грн на систему здравоохранения.

«Из того миллиарда, который к нам пришел, мы определились, что где-то 337 млн грн идет на здравоохранение», – сказал глава ОВГА.

Напомним, главный врач КЛПУ «Городской онкологический диспансер города Краматорска» Александр Птица отмечал, что сейчас на подконтрольной территории Донбасса осталось всего 2 онкодиспансера, и расположены они в Донецкой области – в Краматорске и Мариуполе. На подконтрольной Луганщине нет ни одного онкологического диспансера.

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