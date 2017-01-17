Колебания курса гривны носят абсолютно сезонный характер, – Гройсман. Главная

Колебания курса гривны носят абсолютно сезонный характер. Национальный банк Украины имеет достаточно инструментов и принимать все меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом, как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания.

«Я думаю, что колебания курса гривны носят абсолютно сезонный характер. Много было выплат, то есть давление на национальную валюту было увеличено за это время, в том числе праздничное, когда деловая активность снижается, и это закономерность», – прокомментировал Гройсман вопрос о причинах колебания курса гривны.

Премьер также сообщил, что разговаривал вчера с председателем Национального банка Украины, «и она четко заверила в том, что Национальный банк Украины сделает все для того, чтобы не привести к любым спекулятивным колебаниям и ситуация будет урегулирована».

Валютных резервов страны достаточно для того, чтобы ситуация была нормальной и курс оставался в прогнозируемых пределах, подчеркнул Гройсман.

«Поэтому эти колебания должны прекратиться. Какие нужно интервенции, Национальный банк сделает, насколько я понимаю. Считаю, что сегодня у Национального банка достаточно всех финансовых инструментов, чтобы ситуацию полностью стабилизировать», – подчеркнул глава правительства.