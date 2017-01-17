ГП «Селидовуголь» мясо покупает по 4 тыс. грн за кило. Новости

Руководство Государственного предприятия «Селидовуголь» (г. Селидово, Донецкая обл.) закупило мясо по цене 4 тыс. грн за килограмм. Таковы данные, размещенные в системе электронных госзакупок «ProZorro». Об этом сообщают активисты движения «Сильні громади» на своей странице в Facebook.

«А как вам мясо по 4 тыс. грн за килограмм? Руководство ГП "Селидовуголь" считает, что это вполне приемлемая цена для мяса. В конце декабря для шахты "Россия", которая является обособленным подразделением ГП "Селидовуголь", купили 50 кг мяса за 199 тыс. 999 грн», – констатируют активисты.

Они отмечают, что здесь была применена «наработанная схема», как и в случае с покупкой ГП минеральной воды по 588 грн за литр. «Тендера на предприятии не проводили, а просто скачали договор в "Прозорро". Традиционно, поставщиком продукции является зарегистрированная в Покровске фирма "Корнер-Пак", у которой руководство "Селидовуголь" покупает продукты питания по фиксированной цене – 199 тыс. 999 грн», – отмечают «Сильні громади».

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