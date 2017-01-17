В Покровске СБУ теперь взялось за Управление городского хозяйства. Главная

16 января в Покровске (до переименования Красноармейск) сотрудники СБУ проводили следственные действия в КП «Управление городского хозяйства». Об этом сегодня, 17 января, сообщил руководитель КП «УГХ» Роберт Семионкин.

«Вчера с 9 часов утра и примерно до 15:00 в здании Управления городского хозяйства находилось семеро представителей силовых структур в штатском, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины штаба АТО. Их пребывание не было связано ни с обыском, ни с изъятием документов. У меня и других работников управления, в том числе у двух юристов, были взяты пояснения по поводу использования бюджетных средств», – рассказал Семионкин.

Служебных удостоверений прибывшие не предъявляли, но дали ознакомиться со следственным требованием, изложенным на фирменном бланке СБУ. Также правоохранители объяснили свое появление «имеющейся у них оперативной информацией».

Как рассказал Семионкин, в конце 2016 года Управление городского хозяйства объявило через систему «ProZorro» четыре тендера на закупку техники:

двух автобусов,

подметально-уборочной машины,

манипулятора,

портального контейнеровоза.

Победителями торгов, следовательно, и поставщиками техники стали два ООО и два ФЛП.

Руководитель КП «УГХ» добавил, что все фирмы, с которыми были заключены договоры, прошли официальную регистрацию на «ProZorro».

По словам Семионкина, перед новым годом в КП «УГХ» поступила часть оплаченной техники – манипулятор и контейнеровоз. Поставка двух автобусов на общую сумму 1 млн 700 тыс. грн и подметально-уборочной машины стоимостью 1 млн 150 тыс. грн, которая по договору должна была произойти в течение декабря, задержалась.

Затем ООО «Украинская дорожная компания плюс» из Белой Церкви (выигравшая тендер на поставку подметально-уборочной машины), по словам Семионкина, перестала выходить на связь. Сотрудники УГХ подготовили претензию о нарушении сроков поставки и поехали в Белую Церковь, чтобы выяснить причины отступления от условий договора.

Журналисты пытались связаться по указанным в системе «ProZorro» представителями фирмы-поставщика. На наш вызов ответили: подтвердили, что номер принадлежит названной компании, но попросили больше на него не звонить.

Напомним, с ноября 2016 года проходят регулярные обыски и изъятия документов в департаментах и отделах мэрии Покровска. Так, 21 ноября был проведен обыск в кабинете начальника жилищно-коммунального отдела Покровского городского совета Елены Юзипович. Тогда сотрудники прокуратуры изъяли документы по обрезке деревьев и другим вопросам благоустройства города. Аналогичные обыски в жилищно-коммунальном отделе прошли 28 декабря. 12 декабря СБУ провела обыски кабинетов мэра Покровска и его замов, а также в квартирах родственников руководителей города, даже находящихся в Киеве. 13 января проводились обыски и изъятие документов в отделе образования Покровского городского совета, здесь искали документы по строительству блочных модульных котельных в учреждениях образования города.

Источник: ТК «Орбита»

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