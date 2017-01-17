С 1 марта электроэнергия для населения повысится последний раз. Но на 30%. Главная

С 1 марта в Украине повысят стоимость электроэнергии для населения. Это будет последним повышением, согласно меморандуму с Международным валютным фондом (МВФ) от февраля 2015 года.

Так, в пределах наиболее распространенной нормы от 100 до 600 кВт-ч тариф возрастет на 30% – с 1,29 грн до 1,68 грн за кВт-ч.

Льготный тариф до 100 кВт-ч включительно повысится немного меньше – на 26%, с 0,714 до 0,9 грн за кВт-ч.

Тариф в пределах нормы «для богачей» (от 600 кВт-ч) повысится всего лишь на 3%, с 1,638 грн до 1,68 грн за кВт-ч.

Таким образом, если сейчас в Украине три нормы потребления, то с 1 марта их останется только две:

первая – до 100 кВт-ч,

вторая – свыше 100 кВт-ч.

Наиболее распространенная среди населения норма 100 – 600 кВт-ч упраздняется.

Источник: Слово і діло.

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