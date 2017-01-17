В 2017 году граница на Донбассе перейдет под контроль Украины. И это не идея фикс, – Аваков. Новости

Задача 2017 года – выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники. Об этом сегодня, 17 января, во время коллегии Государственной погранслужбы заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль.

«Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться и государство рассчитывает на вашу готовность к решительным действиям и воли к обеспечению этого процесса», – цитирует Авакова пресс-служба отметил глава МВД.

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