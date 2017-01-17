Новые условия МВФ: сокращение бюджетников, повышение пенсионного возраста, отмена «упрощенки» и ПриватБанк. Новости

Для продолжения дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украине нужно повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить «упрощенку» и открыть земельный рынок. Об этом говорится в последней версии Меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, передает «Экономическая правда».

Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, из них 7 – новые.

В документе, в частности, приводятся следующие условия.

1) Кабинет министров Украины должен до конца января 2017 года принять решение о монетизации субсидий;

2) Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, поэтому МВФ ужесточил требования. Теперь для пенсионной реформы установлен новый срок – конец марта 2017 года. Реформа предусматривает:

постепенное повышение пенсионного возраста : для мужчин – на 4 месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин – на 6 месяцев после 2021, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет 63 лет – в 2027 году.

: для мужчин – на 4 месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин – на 6 месяцев после 2021, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет – в 2027 году. повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.

3) Земельная реформа. Новый срок – конец марта 2017 года. Подать закон о рынке земель в парламент власть обязывалась к концу сентября прошлого года, но не подала. Сейчас маяк выписан снова, но жестче – до конца марта закон должен быть принят.

4) Надо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита ПриватБанка. Срок – конец января 2017 года. Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в течение 6 месяцев, предшествующих национализации.

5) Надо выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами ПриватБанка условий реструктуризации. Срок – конец июня 2017 года. Компания должна оценить, позволяют условия реструктуризации компенсировать потери по ссудам, выданным связанным лицам.

6) Создание единого реестра получателей социальных выплат – до конца июня 2017 года. Идея с созданием реестра не нова. Его появление необходимо, в том числе для продолжения процесса верификации социальных выплат. Пока дальше разговоров и точечных начинаний дело с места не сдвинулось;

7) Создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок – до конца июня 2017 года.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 17 января, в Давосе заявил, что очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) Украина получит в ближайшие недели.

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