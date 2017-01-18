Посол Норвегии: Наш объем гуманитарной помощи для Донбасса – около 5 млн евро. Новости

Комплексная программа Норвегии по оказанию помощи Украине включает в себя 4 пункта. Об этом 17 января заявил Полномочный посол Королевства Норвегии в Украине и Республике Беларусь Уле Терье Хорпестадом на встрече с председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Павелом Жебривским, сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

По словам Посола Норвегии, его страна ведет активную деятельность по поддержке Украины, а также будет способствовать интеграции украинской экономики в европейское содружество.

«Наша программа поддержки включает в себя 4 основных пункта: энергоэффективность, адаптация к европейским торговым стандартам, реформа в сфере права, гуманитарная помощь, сконцентрированная в пределах Донецкой и Луганской областей. Объем гуманитарной помощи достигает 40 млн крон (около 5 млн евро)», – отметил Уле Терье Хорпестад.

Как рассказал в ходе встречи советник Посольства Норвегии по вопросам сотрудничества и развития Петтер Бауку, программа термомодернизации школ Донецкой области по всем проектам реализуется путем софинансирования от правительства Норвегии и бюджета Донецкой области. По словам Бауку, это первый шаг на пути реформирования образования в Украине.

Отдельно представители Королевства Норвегии подчеркнули, что придерживаются жесткой позиции в отношении антироссийских санкций.

В свою очередь Жебривский сообщил, что сейчас проводится активная работа по созданию рабочих мест через стимулирование малого и среднего бизнеса. «Так, мы направим людей на стажировку в Восточную Европу и предоставим гранты на создание малого бизнеса», – рассказал он.