На Донетчине свидетельства о рождении выдают в 17 роддомах. Новости

В Донетской области можно получить первый документ ребенка, не покидая родительное отделение во всех 17-ти медицинских учреждениях, где принимают роды. Об этом рассказала во время итоговой пресс-конференции и. о. начальника Донецкого областного управления юстиции Елена Павлова.
Всеукраинский пилотный проект по выдаче свидетельств о рождении ребенка прямо в роддоме стартовал в Украине еще в 2015 году. Такая услуга оказывается в 476 родильных домах по всей стране.
Донецкая область к этому сервису Минюста присоединилась в 2016 году.
В целом по Украине каждое четвертое свидетельство о рождении выдается по-новому. Данной услугой воспользовались 95 тыс. семей.
Источник: Вчасно
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