Захарченко объяснил, почему «республики» не объединяются в одно «государство». Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко в ходе пресс-конференции в Крыму объяснил, почему «республики» не объединяются в одно «государство». Об этом сообщают «РИА Новости».

«Мы с Игорем [Плотницким] оба подписанты минских соглашений. Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», — сказал Захарченко.

При этом он добавил, что сейчас «ДНР» и «ЛНР», фактически, объединены в «конфедерацию».

Напомним, 16 января «глава ДНР» Александр Захарченко и «глава ЛНР» Игорь Плотницкий прибыли в аннексированный Крым, где пробудут до 20 января. Захарченко и Плотницкого пригласила «Русская община Крыма» для участия в мероприятиях, посвященных годовщине Переяславской рады.

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