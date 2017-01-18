В «ДНР» безработным, задействованным на восстановлении домов, будут платить до 4 тыс. грн. Новости

В «ДНР» примерно в 1,5 раза повысили зарплаты работников, принятых на квалифицированные работы временного характера по ремонту и восстановлению поврежденных в результате обстрелов домов. Об этом говорится в распоряжении «правительства ДНР» №58 от 17 декабря 2016 года.

Согласно документу, зарплата работников, занимающихся восстановлением разрушенного в результате обстрелов домов, составляет:

7542 руб. (3078 грн) для работников 2 разряда,

8799 руб. (3591 грн) для работников 3 разряда,

9804 руб. (4002 грн) для мастеров и работников 4 разряда.

Ранее строителям платили от 5028 до 6285 руб. (соответственно 2051 грн и 2565 грн. по курсу «центрального республиканского банка ДНР»).

Группы работников для квалификационных работ формируются местными центрами занятости в Горловке, Харцызске и некоторых других городах. Всего, по данным «ДНР», в восстановительных работах участвуют 156 человек. В Горловке за 2016 год были сформированы 3 бригады из числа людей, искавших работу.

Строительные бригады в Горловке прикрепляются к существующим коммунальным предприятиям. Так, ЧП «Великан» за прошлый год восстановил дома по 9-ти адресам, КП «Восточный» и ЧП «Тепло-Лига» восстановили по 4 дома. В 2017 году были заключены договора на восстановление 10 адресов, два из которых уже восстановлены.

По материалам: ТGorlovka