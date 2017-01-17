Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым. Пробудут на полуострове до 20 января. Новости

16 января «глава ДНР» Александр Захарченко и «глава ЛНР» Игорь Плотницкий прибыли в аннексированный Крым, где пробудут до 20 января. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя «Русской общины Крыма» Андрей Козенко.

Он отметил, что Захарченко и Плотницкого пригласила «Русская община Крыма» для участия в мероприятиях, посвященных годовщине Переяславской рады.

Козенко добавил, что кроме Захарченко и Плотницкого «также приехали председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко».

В рамках визита запланирована совместная пресс-конференция, митинг в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, посвященный годовщине Переяславской рады, а также форум славянского единства «С Россией навеки».

«На форуме мы сделаем ряд политических заявлений, где "Русская община Крыма" подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением "Мир Луганщине"», – сказал Козенко.

По материалам медиа-ресурсов «ДНР»