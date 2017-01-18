Теперь оформлять наследство можно и без нотариуса. Главная

В Украине упростили процедуру оформления наследства. Теперь местные власти уполномочены заверять его даже без участия нотариуса, что особенно актуально в отдаленных сельских районах. Для этого уполномоченному местными органами власти лицу необходимо получить свидетельство в Министерстве юстиции Украины.

Решение по данному вопросу было принято Минюстом и закреплено указом №3595/5 от 7 декабря 2016 года, в нем утвержден Порядок выдачи свидетельства о праве на совершение нотариальных действий по оформлению наследственных прав. Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады Украины.

Так, Порядок определяет процедуру выдачи уполномоченным должностным лицам органов местного самоуправления свидетельства о праве на совершение нотариальных действий по оформлению наследственных прав.

Отмечается, что выданное свидетельство является основанием совершать уполномоченным лицом нотариальные действия, предусмотренные пунктами 6, 7 части первой ст. 37 Закона Украины «О нотариате», а именно: выдавать свидетельства о праве на наследство, а также о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из супругов.

Свидетельство выдается Министерством юстиции Украины на основании решения Комиссии по вопросам сдачи экзамена по наследственному праву должностными лицами органа местного самоуправления, которые уполномочены на совершение нотариальных действий. Данное решение хранится в делах Департамента частного права.

Порядком определяется, что право на совершение нотариальных действий по оформлению наследственных прав может быть выдано уполномоченному лицу, которое имеет высшее юридическое образование, опыт работы в области права не менее 3 лет, которое также прошло в течение года стажировку в государственной нотариальной конторе или у частного нотариуса, завершило курс обучения и владеет навыками работы с едиными и государственными реестрами системы Министерства юстиции Украины, а также то лицо, которое сдало экзамен по наследственному праву.

Уполномоченное лицо, имеющее намерение получить свидетельство, подает заявление на имя руководителя органа местного самоуправления о внесении в Министерство юстиции Украины представления о выдаче ему свидетельства. Заявление подлежит регистрации в установленном порядке.

Орган местного самоуправления на основании заявления направляет в Министерство юстиции Украины представление о выдаче свидетельства вместе с документами и необходимыми копиями (диплома о высшем юридическом образовании; трудовой книжки; паспорта гражданина Украины и др., которые заверяются по месту работы уполномоченного лица в установленном законом порядке).

Документы о выдаче свидетельства рассматриваются Департаментом Минюста в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

В случае предоставления полного комплекта документов, а также соответствия их законодательству, готовится заключение о выдаче свидетельства, которое является основанием для подготовки проекта приказа о выдаче такого свидетельства. На основании приказа выдается свидетельство, которое подписывается Министром юстиции Украины.

Свидетельство не выдается в случае несоответствия представленных документов законодательству и в случае, если к дате внесения представления органом местного самоуправления возникли обстоятельства, препятствующие получению свидетельств, а именно:

прекращения уполномоченным лицом гражданства Украины;

освобождения уполномоченного лица со службы в органах местного самоуправления;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении уполномоченного лица;

вступления в законную силу решения суда о признании уполномоченного лица недееспособным, ограниченно дееспособным или вынесения решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

В документе указывается, что отказ в выдаче свидетельства может быть обжалован в суде в порядке административного судопроизводства.