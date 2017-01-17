Депутаты Италии требуют от правительства пояснений по представительству «ДНР» в Турине. Новости

6 итальянских депутатов от правящей Демократической партии направили парламентский запрос в правительство с требованием официально отреагировать на деятельность так называемого «представительства ДНР» в Италии, об открытии которого сообщалось в декабре прошлого года. О своей инициативе депутаты-левоцентристы сообщили на пресс-конференции в Турине, передает «Радио Свобода».

В частности в запросе к премьер-министру Италии, МИД и МВД парламентарии требуют ответа, не противоречит ли внешней политике Италии и ЕС открытие «представительства ДНР», а также какие меры будет принимать правительство.

По словам Умберто Д’Оттавио, одного из шести подписантов запроса, этот вопрос не является проблемой местного уровня – это дело национального масштаба.

«Следует противостоять фашистскому национализму, который представляет так называемая "республика Донбасс". Мы будем оказывать давление, пока итальянское правительство, созданное месяц назад, не осудит инициативу Маурицио Марроне (координатор "представительства ДНР" в Турине, – прим.)», – подчеркнул он.

Представителей Демократической партии поддержали Радикальная партия и итальянская редакция сайта Stop Fake.

Так, Игорь Бони, представитель Радикальной партии, заявил, что подобное «представительство ДНР» пытались создать в Чехии, но правительство этой страны быстро поставило активистов на место.

Как сообщалось ранее, «представительство ДНР» в итальянском Турине было открыто 14 декабря 2016 года. На следующий день посол Украины в Италии Евгений Перелигин опроверг эту информацию.

В сентябре 2016 года в Чехии презентовали «консульство ДНР». Районный суд города Острава потребовал от организации «Почетное консульство "Донецкой народной республики"» изменить название.

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