Скайп-конференция по вопросу заложников переносится на следующую неделю, – Олифер. Главная

Запланированная на 18 января скайп-конференция по разблокированию процесса освобождения заложников гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) перенесена на следующую неделю. Об этом сегодня, 17 января, на своей странице в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.
«По взаимной договоренности, видеоконференция гуманитарной подгруппы перенесена на следующую неделю», – написала Олифер .
Как сообщалось ранее, 16 января по итогам заседания гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске и Дарка Олифер, и представитель Украины в подгруппе Ирина Геращенко сообщили, что была достигнута договоренность о проведении 18 января скайп-конференции по вопросам разблокирования процесса освобождения заложников.
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