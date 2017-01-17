На КПВВ «Майорск» открыли центр бесплатной юридической помощи (Видео). Новости

На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Майорск» (расположен между Бахмутом и Горловкой) сегодня, 17 января, открыли специальный центр, в котором можно получить бесплатную правовую консультацию юриста.

Андрей Матюха – первый посетитель. Пенсионер из Горловки просит юристов помочь продлить действие пропуска через линию разграничения.

«Не каждый человек имеет юридическое образование, и может разобраться во всех этих вопросах. И никто тебе не даст два бланка, чтобы испортить, и потом можно так до бесконечности его заполнять. А так, видите, я заполнил. С какой радостью я сейчас возвращаюсь, и голова у меня по поводу пропуска уже не больи», – поделился впечатлениями Андрей Матюха.

В пункте правовой помощи можно не только оформить пропуск, но и получить полную информацию о графике работы государственных учреждений и даже подать заявки на получение различных документов.

«Люди смогут проконсультироваться по любым правовым вопросам, также получить некоторые логистические данные. Например, где найти управления труда и социальной защиты населения в городе Бахмут или в других городах. Смогут также узнать обо всех возможных социальных проектах, где могут получить гуманитарную помощь», – поясняет директор Краматорского центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Ярослав Писарев.

Реализует данный проект министерство юстиции Украины при поддержке Норвежского благотворительного фонда и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Мы рассчитываем, что этот проект сможет оказывать помощь людям настолько долго, насколько это возможно. То есть рассчитаны на все время существования этого контрольно-пропускного пункта, и пока здесь будут люди. Если это будет актуально, если мы сможем согласовать со всеми инстанциями, также, конечно, с пограничной службой, со штабом АТО, то, я думаю, будем расширяться», – отметил Вартан Мурадян, специалист по правовым вопросам полевого офиса управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Если центр правовой помощи на КПВВ «Майорске» окажется полезным для пересекающих линию разграничения, такие же сервисы могут появиться и на территории других пропускных пунктов.

Пограничники рассказали, что ночью пункт пропуска оказался под обстрелом. В результате, – линии электропередач перебиты. Поэтому первый день сотрудники юридического центра, как и пограничники, работали на генераторах.

Источник: ТК «Донбасс»

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