«ЛНР» запретила провоз товаров из «ДНР» вне таможенных пунктов. Перечень ограничений. Новости

«ЛНР» запретила перевоз товаров и продуктов питания не для личного пользования через границу между «ДНР» и «ЛНР» вне пунктов таможенного контроля. Как сообщила 17 января «министр Совета министров ЛНР» Наталья Хоршева, об этом говорится в постановлении «правительства ЛНР» «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с ограничением ввоза на территорию ЛНР отдельных видов товаров».
Новое постановление вводит ограничения на провоз продуктов питания и товаров физическими лицами для личного пользования через границу с «ДНР» при условии ввоза не чаще одного раза в сутки одним и тем же человеком. В случае превышения указанных норм пересекающим границу придется заплатить таможенную пошлину.
Так, указывается, что физические лица могут беспошлинно провозить:
- мясо свежее (охлажденное или замороженное) – общим весом не более 3 кг включительно;
- готовые продукты из мяса – не более 3 кг включительно;
- масло растительное – не более 5 кг включительно;
- молоко – не более 3 кг включительно;
- молочные продукты – не более 3 кг включительно;
- овощи – не более 50 кг включительно;
- фрукты – не более 50 кг включительно;
- прочие продукты питания (за исключением подакцизных), суммарная таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 200 евро и/или общий вес, которых не превышает 50 кг включительно.
Существуют нормы беспошлинного ввоза подакцизной продукции для лиц, достигших 21 года. Так, за сутки один человек через границу с «ДНР» и «ЛНР» может провезти:
- до 1 литра ликероводочных изделий или других крепких напитков,
- до 2 литров вина,
- до 5 литров пива,
- не больше 200 сигарет.
Кроме того, запрещен провоз через границу с «ДНР» и Украиной:
- товаров 1-24 группы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, которые не были произведены на территории «ДНР»,
- любых подакцизных товаров вне зависимости от страны происхождения (за исключением транзита в РФ),
- транспортные средства, снятые с учета или не имевшие ранее госрегистрации.
Хоршева сообщила, что постановление «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с ограничением ввоза на территорию ЛНР отдельных видов товаров» вступает в силу через 10 дней после публикации на сайте «Совета министров ЛНР». По состоянию на 18 января на сайте «совмина» акт отсутствует.
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