«ЛНР» запретила провоз товаров из «ДНР» вне таможенных пунктов. Перечень ограничений. Новости

«ЛНР» запретила перевоз товаров и продуктов питания не для личного пользования через границу между «ДНР» и «ЛНР» вне пунктов таможенного контроля. Как сообщила 17 января «министр Совета министров ЛНР» Наталья Хоршева, об этом говорится в постановлении «правительства ЛНР» «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с ограничением ввоза на территорию ЛНР отдельных видов товаров».

Новое постановление вводит ограничения на провоз продуктов питания и товаров физическими лицами для личного пользования через границу с «ДНР» при условии ввоза не чаще одного раза в сутки одним и тем же человеком. В случае превышения указанных норм пересекающим границу придется заплатить таможенную пошлину.

Так, указывается, что физические лица могут беспошлинно провозить:

мясо свежее (охлажденное или замороженное) – общим весом не более 3 кг включительно;

готовые продукты из мяса – не более 3 кг включительно;

масло растительное – не более 5 кг включительно;

молоко – не более 3 кг включительно;

молочные продукты – не более 3 кг включительно;

овощи – не более 50 кг включительно;

фрукты – не более 50 кг включительно;

прочие продукты питания (за исключением подакцизных), суммарная таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 200 евро и/или общий вес, которых не превышает 50 кг включительно.

Существуют нормы беспошлинного ввоза подакцизной продукции для лиц, достигших 21 года. Так, за сутки один человек через границу с «ДНР» и «ЛНР» может провезти:

до 1 литра ликероводочных изделий или других крепких напитков,

до 2 литров вина,

до 5 литров пива,

не больше 200 сигарет.

Кроме того, запрещен провоз через границу с «ДНР» и Украиной:

товаров 1-24 группы товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, которые не были произведены на территории «ДНР»,

любых подакцизных товаров вне зависимости от страны происхождения (за исключением транзита в РФ),

транспортные средства, снятые с учета или не имевшие ранее госрегистрации.

Хоршева сообщила, что постановление «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с ограничением ввоза на территорию ЛНР отдельных видов товаров» вступает в силу через 10 дней после публикации на сайте «Совета министров ЛНР». По состоянию на 18 января на сайте «совмина» акт отсутствует.

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