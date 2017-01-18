Из-за болезни маленькая переселенка из Горловки не может играть и ходить в школу (Видео). Главная

8-летняя Диана Денина, семья которой приехала в Мариуполь из Горловки, в больницу ходит чаще, чем в школу. Девочка не может даже играть с детьми. У Дианы на это нет сил из-за эпилепсии. Малышка лишь наблюдает, как рядом играют ее брат и сестра.

Эпилепсией ребенок страдает с рождения. Приступ болезни может начаться в любой момент. Каждый раз последствия непредсказуемы.

«Диана постоянно жалуется, на слабость. Она не может двигаться, она постоянно у нас лежит. Когда был последний приступ, ухудшилось состояние. Дочка стала очень раздражительной, нервной», – говорит Кристина Денина, мать Дианы.

Для того, чтобы избавиться от последствий мучительных приступов, необходимо постоянно принимать лекарства. А купить их возможности нет: за аренду жилья и коммунальные услуги Денины отдают основную часть доходов.

Кристина с детьми – переселенцы из Горловки. Сначала семья приехала в поселок Виноградное под Мариуполем, но, когда и там стало опасно, Денины перебрались в сам Мариуполь. «Страшно находиться в таком положении, когда не знаешь, куда бежать, что делать», – поясняет Кристина.

Недавно к ним приехала бабушка из прифронтового поселка Кодема (Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Женщина не могла там дольше оставаться, но и в Мариуполе жизнь оказалась трудной. «Дома в огороде снаряд торчит, даже еще, наверное, не взорвался. Так что и возвращаться некуда, и здесь мы чужие», – сетует Нина Денина, бабушка Дианы.

Стоимость лекарств, которые требуются на лечение малышки, высока. А их надо покупать постоянно и в большом количестве. «Вот целый ящик накопился», – показывает Кристина. В месяц только на таблетки семья тратит больше тысячи гривен. Неподъемная сумма для переселенцев, где каждая гривна на счету.

За помощью мама девочки обратилась в Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Волонтеры оперативно откликнулись на ее просьбу и отправили необходимые медикаменты в мариупольскую аптеку. За спасительной посылкой мать и дочь ходили вместе.

Препаратов Диане хватит на три месяца. И на это время о приступах можно забыть.

Адресную помощь штаб Рината Ахметова оказывает жителям Донбасса по обе стороны линии разграничения. За все время работы 7 тыс. 748 человек получили поддержку в лечении и проведении операций. Почти половина из них – это дети.

Источник: ТК «Донбасс»