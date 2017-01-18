За 2016 год в плен на неподконтрольном Донбассе попали 70 гражданских, – волонтер. Главная

В 2016 году в плен на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса было взято порядка 70 гражданских лиц. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщила руководитель общественной организации «Блакитний птах» Анна Мокроусова

«С сентября 2016 года было несколько месяцев, когда начали очень активно брать гражданских заложников. Только к нам обратилось 28 человек. По нашим данным порядка 70 гражданских лиц было взято в плен в 2016 году. Но это была какая-то волна, потому что в 2016 году в плен людей брали реже», – сообщила Мокроусова.

Волонтер также рассказала о том, какие шаги необходимо предпринять в случае, если близкий человек был похищен.

«Первое, что нужно сделать, — обратиться в украинскую полицию. После — необходимо подать заявку в СБУ и в Центр освобождения пленных. Это те первые шаги, которые позволят украинской власти знать, что этот человек задержан. В случае, если его отпустят без обмена, но он будет без документов, это поможет ему выехать без паспорта, и подтвердит, что он действительно был в плену», – рассказала эксперт.

Также, по словам Анны Мокроусовой, можно обращаться в волонтерские организации, которые поддерживают такие семьи.

«Например, наша организация оказывает психологическую помощь, также мы можем помочь финансово, потому что бывают ситуации, что человеку в плену необходимы лекарства, и родственникам разрешают эти лекарства передать. Можно обращаться в международные инстанции — Международный Красный Крест, ООН, ОБСЕ. Если Минский процесс будет разблокирован, то в этом есть резон», – добавила Мокроусова.