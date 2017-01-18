Советник руководителя Луганской ОВГА достаточно резко оценил блокаду неподконтрольной Луганщины. Главная

Заявления о начале блокады неподконтрольных украинским властям территорий добровольческими батальонами «Донбасс» и «Айдар» при поддержке народного депутата от партии «Самопомочи» Семенченко, не что иное как попытка организовать «экшн» для красивой картинки в СМИ. Так считает депутат Лисичанского городского совета от фракции «БПП "Солидарность"», советник руководителя Луганской ВГА/ОГА Виталий Шведов.

«В 2014 году эти ребята были на пике славы, а теперь остались за бортом. Так, что объявленная акция, не что иное, как попытка пропиариться. В Луганской области нет того масштаба контрабанды, который был ранее, теперь линия разграничения проходит по реке. Основной масштаб контрабанды находится в Донецкой области», — пояснил депутат.

Виталий Шведов также сказал, что истинные цели объявленной акции — это попытка тех, кто упустил свою возможность раньше, внедриться в экономические потоки сегодня: «Борьба с контрабандой должна быть на уровне Киева и ответственность должна лежать на правоохранительных органах, которые наделены полномочиями в борьбе с ней. Последствия этой громкой акции могут быть плачевными для конкретных людей: кого-то могут задержать, на кого-то откроют уголовное дело. Люди здесь будут страдать от задумок тех, кто сидит в Киеве и преследует политические и экономические цели».

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. Для реализации акции началось формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

Был создан штаб блокады с мобилизационными пунктами в нескольких областных городах – в Запорожье, Херсоне, Волыни, Виннице, Днепропетровске. На заседаниях штаба решили, что каждая область будет участвовать в своеобразном соревновании по остановке контрабандных грузов.

14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов, ожидают приезда еще 800 человек. Размещением занимаются волонтеры, они же организовали питание. Финансирование акции идет за счет благотворительных пожертвований.

Источник: Трибун

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