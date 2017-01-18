Советник руководителя Луганской ОВГА достаточно резко оценил блокаду неподконтрольной Луганщины. Главная

Заявления о начале блокады неподконтрольных украинским властям территорий добровольческими батальонами «Донбасс» и «Айдар» при поддержке народного депутата от партии «Самопомочи» Семенченко, не что иное как попытка организовать «экшн» для красивой картинки в СМИ. Так считает депутат Лисичанского городского совета от фракции «БПП "Солидарность"», советник руководителя Луганской ВГА/ОГА Виталий Шведов.
«В 2014 году эти ребята были на пике славы, а теперь остались за бортом. Так, что объявленная акция, не что иное, как попытка пропиариться. В Луганской области нет того масштаба контрабанды, который был ранее, теперь линия разграничения проходит по реке. Основной масштаб контрабанды находится в Донецкой области», — пояснил депутат.
Виталий Шведов также сказал, что истинные цели объявленной акции — это попытка тех, кто упустил свою возможность раньше, внедриться в экономические потоки сегодня: «Борьба с контрабандой должна быть на уровне Киева и ответственность должна лежать на правоохранительных органах, которые наделены полномочиями в борьбе с ней. Последствия этой громкой акции могут быть плачевными для конкретных людей: кого-то могут задержать, на кого-то откроют уголовное дело. Люди здесь будут страдать от задумок тех, кто сидит в Киеве и преследует политические и экономические цели».
Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. Для реализации акции началось формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.
Был создан штаб блокады с мобилизационными пунктами в нескольких областных городах – в Запорожье, Херсоне, Волыни, Виннице, Днепропетровске. На заседаниях штаба решили, что каждая область будет участвовать в своеобразном соревновании по остановке контрабандных грузов.
14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов, ожидают приезда еще 800 человек. Размещением занимаются волонтеры, они же организовали питание. Финансирование акции идет за счет благотворительных пожертвований.
Источник: Трибун
Читайте также:
- Ветераны АТО объявили о начале блокады неподконтрольных территорий Донбасса
- Ветераны АТО намерены добиваться прекращения подачи электричества и воды на неподконтрольные территории Донбасса
- Блокада Донбасса может обернуться серьезными последствиями для Украины, – Вадим Черныш
- Если цель блокады Донбасса – заморить людей голодом, то ее начинать не нужно, – Чубаров о блокаде Донбасса
- Тука раскритиковал идею блокады неподконтрольного Донбасса
- Без решения Президента никакой блокады неподконтрольного Донбасса не будет, – Турчинов
- Добробаты не согласовали блокаду Донбасса с Госпогранслужбой
- Это обязательно нужно сделать, – Ислямов о блокаде Донбасса
- Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович
- В МИД РФ намекнули на обострение ситуации на Донбассе, если Киев решится на блокаду
- С неподконтрольным Донбассом нужно прекратить любые экономические контакты, – экс-министр иностранных дел Украины
- Если блокада Донбасса будет с оружием, «может быть недоразумение, которое может закончиться летально», – Савченко
- При жесткой блокаде «ЛДНР» необходимо запретить переход линии разграничения, – Жебривский
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
- Римма Филь: Заявления о блокировании грузов Гуманитарного штаба Рината Ахметова – абсурд
- Будут созданы несколько баз блокады, финподдержка акции – за счет пожертвований, – штаб блокады Донбасса
Комментарии