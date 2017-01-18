Блокада торговли с «ЛНР». Начало. Главная

Ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» заявили о начале настоящей блокады торговли с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса, проведя по этому случаю пресс-конференцию в Северодонецке. Как сообщает Антикризисный медиа-центр, некоторые общественные деятели, силовики и политики Луганщины отреагировали на это событие негативно, усмотрев в нем некую «предвыборную пиар-акцию» под руководством народного депутата, экс-комбата «Донбасса» Семена Семенченко.

«Регулярно на оккупированные территории заходят контрабандные грузы из Украины – партии алкоголя и сигарет, уголь, древесина. На третьем году войны для отдельных предпринимателей и политиков торговля с боевиками является нормой. Ни угрызений совести, ни раскаяния. Чтобы наконец остановить этот беспредел, ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» начали блокаду торговли с террористами в Луганской области», – заявили ветераны добробатов.

До этого момента в Лисичанске был уже создан штаб блокады торговли с неподконтрольными территориями.

«На сегодняшний день часть штаба уже переведена. О проведении операций мы будем сообщать о них прямо перед их началом. У меня будет просьба: все наши действия будут проходить на ваших глазах. В случае, если вам покажется что-то идет не так – сообщайте сразу в СМИ», – отметил экс-комбат батальона «Донбасс» Анатолий Виноградский.

«Объемы перевозок товаров приближаются к объемам 2013 года. Вся продукция поступает с территории Украины. На оккупированных территориях создан "налоговый рай". Они не платят ни за какие коммунальные услуги. Вместо того, чтобы финансовые потоки шли в Украину, они идут в карманы боевиков», – считает начальник штаба блокады Сергей Якимович.

По мнению участников блокады, анализируя перечень групп товаров, которые перевозятся через линию разграничения, можно сделать выводы, что «для некоторых кругов Украины стратегически важно поддерживать обороноспособность незаконных вооруженных формирований и экономическую стабильность работы предприятий на временно оккупированных территориях». По информации штаба, на конец декабря 2016 было выдано более 65 тысяч разрешений на оптовые поставки из Украины в «республики» и более 32 тысяч разрешений в обратном направлении.

Также стало известно, что многие жители Луганщины, в числе которых местные политики, общественные деятели и военнослужащие ВСУ выразили негативное отношение к инициативе проведения блокады.

«Я в очередной раз поражен уровню примитивизма попыток политиков, типа Семена Семенченко заставить всех нас подыграть Путину и Порошенко. То, что я услышал из уст участников пресс-конференции, посвященной Семенченской блокаде Донбасса, меня заставило крепко задуматься. Мы, те кто сейчас воюет, понимаем, что наша задача на фронте заключается в том, чтобы победить российскую армию, вытеснив ее за пределы наших границ. Мы заявляем, что нам не нужны минские договорняки, нам нужна Победа, причем как на внешнем фронте, так и на внутреннем. И это принципиальная позиция, каждого честного гражданина Украины, не говоря уже об окопниках, сражающихся на передке. Но, добровольцам "Донбасса", как это ни парадоксально звучит, оказывается глубоко наплевать какой исход будет в этой войне. Главное, чтобы мы прекратили воевать, а в Минске пусть договариваются, как им заблагорассудится. У меня тогда на секундочку возникает вопрос: а не этого ли хочет Путин и Порошенко? Уверен, что те, кто ратует за блокаду Донбасса, они банально запутались или поддались обаянию Семенченко.

Ребята, если вы действительно патриоты и переживаете за Украину и ее народ, то используйте свою энергию в Киеве. Давайте с двух рук ломать врага – мы на фронте, а вы в Киеве. Вам не нужно наводить порядок в зоне боевых действий. Все зло начинается в Киеве и потом трансформируется на прифронтовую территорию. То, что там сейчас происходит: коррупция, воровство, беззаконие, торговля оружием и наркотиками, это следствие, а причина в Киеве. Ну, к примеру, возьмите штурмом Банковскую и потребуйте введение Военного положения. Или хотя бы организуйте блокаду Кабмина, который утвердил минимальные пенсии ниже прожиточного минимума. Чего вы все претесь спасть нас там, где всегда можно по тихому бабла срубить? Скажу откровенно – скверно на душе и противно.

Добавлю только, что этот вопрос будет рассматриваться Солдатскими комитетами, свое отношение к этой откровенно хитрой инициативе фронтовики выскажут без купюр», – заявил военнослужащий 57-й омпбр ВСУ, работник общественной организации ветеранов войны и труда «Солдатские комитеты» Константин Ильченко.

Общественный деятель и руководитель проекта «Трибун» Денис Денищенко уверен, что организаторы блокады пытаются манипулировать общественным мнением и оказаться на гребне информационной волны в начале политического сезона.

«Манипуляция общественным мнением, попытка оказаться на гребне информационной волны, начало политического сезона, вот, что преследуют, отдельные организаторы, данного действа. Все разбирающиеся в данном вопросе, прекрасно понимают, что никакими «блокадами», реальных результатов не добиться. Благородная цель, освобождения заложников, не будет достигнута, так как вопрос этот, для РФ является одним из инструментов политического торга, в Минском процессе и перемещение грузов, никого не волнует, в случае необходимости, больше завезут из России. Борьба с так называемой «контрабандой», может быть успешной, только в случае устранения причин, а не следствия. ОРДЛО не находится в нашем кольце, поэтому никакими, блокадами, осадами, его не взять и не одолеть, рынок забит российскими продуктами, а с украинскими, идет даже борьба, на уровне официальных запретов. Только наше стратегически продуманное наступление, по всем фронтам, экономическим, информационным, политическим, сможет закончиться нашей победой, без лишних жертв со стороны украинских граждан. Сейчас 2017 год, ситуация в АТО кардинально изменилась и можно провести анализ работы и ошибок, но кому это надо», – рассказал Денищенко.

Также свое негативное отношение к идее блокады оккупированных территорий выразил депутат Северодонецкого городского совета Григорий Пригеба. «Сегодня на Луганщину заехала группа ветеранов добровольческих батальонов Донбасс и Айдар при поддержке народного депутата от Самопомочи Семенченко – пресекать контрабандные поставки продуктов на неподконтрольную Украине территорию. На пресс-конференции один из спикеров заявил, что противники блокады – это либо крышеватели контрабанды, либо те, кто с нее зарабатывает. Выскажу свое мнение. Не занимаюсь ни крышеванием, ни перевозками продуктов. Но против такой акции, как и, уверен, большинство населения, которому надоело видеть, как на войне наживаются. Во-первых, нет законных оснований запрещать перевозить продукты питания из одного украинского города в другой. Или у нас уже официально неподконтрольные территории признаны не украинскими? Сотни тысяч пенсионеров с неподконтрольной территории получают украинскую пенсию. Но на полках в тамошних магазинах находится как раз контрабандная российская продукция (крайне низкого качества, к тому же). И за нее эти пенсионеры платят нашими, украинскими деньгами. Так может, доблестный пан Семенченко прорвется на Должанскую, Изваринскую, Краснопартизанскую таможни и прекратит контрабанду из России на нашу, украинскую территорию? Согласен с тем, что в сфере пересечения линии разграничения процветает коррупция со стороны фискалов и правоохранителей. Но опять получается, что наказаны будут невиновные. Считаю необходимым обеспечить возможность поставок украинской продукции на временно оккупированные территории. Украинцы в Луганске, Краснодоне и Первомайске должны иметь возможность за украинские гривны покупать украинские продукты. А доблестные ветераны, уверен, смогут помочь наладить четкую и прозрачную работу блокпостов и пунктов пропуска – без позорной коррупции и издевательств над гражданским населением», – сообщил Пригеба.

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